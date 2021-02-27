Оппозиция устроила шествие в центре Еревана

https://static.news.ru/photo/38dac6ea-7911-11eb-b9ee-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сторонники армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» вышли на шествие в центре Еревана. В акции принимают участие тысячи человек.

Они вышли с лозунгами о поддержке решения президента страны Армена Саркисяна не подписывать предложенный премьер-министром Николом Пашиняном указ об увольнении руководителя Генштаба Оника Гаспаряна.

Мы приветствуем решение президента и поддерживаем наши вооружённые силы. Присоединяетесь, дорогие соотечественники, — скандируют активисты.

Участники шествия направляются к зданию правительства страны. Полицейские несут усиленную службу, но не вмешиваются в происходящее, передаёт ТАСС.

Накануне президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как писал NEWS.ru, в субботу, 27 февраля, новый митинг оппозиционеров с требованием отставки Никола Пашиняна прошёл в Ереване. На улице установили сцену, привезли профессиональную аудиоаппаратуру. Недалеко были разбиты палатки недовольных действующей властью.