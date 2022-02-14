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Оппозиция Украины призвала Раду рассмотреть проекты по Минским соглашениям

16:51, 14 февраля 2022
Оппозиция Украины призвала Раду рассмотреть проекты по Минским соглашениям Юрий Бойко Фото: zagittya.com.ua
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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) опубликовала на своём сайте обращение, в котором призвала украинский парламент принять к рассмотрению законопроекты, прописанные в Минских соглашениях. Члены партии также отмечают, что текущий внешнеполитический кризис возник по причине того, что власти страны отказывались выполнять условия соглашений по разрешению конфликта в Донбассе.

Нынешний внешнеполитический кризис — следствие того, что вот уже семь лет власть страны игнорирует собственные обязательства по выполнению мирного плана, говорится в обращении сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной раде Юрия Бойко.

Партия требует как можно быстрее принять к рассмотрению пункты мирного соглашения, иначе ситуация будет ухудшаться.

Паника, раздутая вокруг так называемого вторжения, это следствие того, что проблема восстановления мира не решается. Нынешний кризис демонстрация того, что периоду неопределённости приходит конец. Нужно выбирать. Есть выбор между мирным планом Минских соглашений и публичным отказом от него в пользу войны. Выбор нашей партии — в пользу мира, — отмечается в обращении.

Лидер партии «Батькивщина» украинского парламента Юлия Тимошенко призвала Верховную раду дать оценку Минским соглашениям, которые угрожают существованию Украины. Она добавила, что необходимо обратиться к другим странам для гарантий Киеву, предусмотренных Будапештским меморандумом.

Ранее Тимошенко заявила, что скопление российских войск у границ Украины связано с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Однако она не считает, что боевые действия могут начаться, поскольку в истории не было случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.

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