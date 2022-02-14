Оппозиция Украины призвала Раду рассмотреть проекты по Минским соглашениям
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:51, 14 февраля 2022
Юрий БойкоФото: zagittya.com.ua
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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) опубликовала на своём сайте обращение, в котором призвала украинский парламент принять к рассмотрению законопроекты, прописанные в Минских соглашениях. Члены партии также отмечают, что текущий внешнеполитический кризис возник по причине того, что власти страны отказывались выполнять условия соглашений по разрешению конфликта в Донбассе.
Нынешний внешнеполитический кризис — следствие того, что вот уже семь лет власть страны игнорирует собственные обязательства по выполнению мирного плана,— говорится в обращении сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной раде Юрия Бойко.
Партия требует как можно быстрее принять к рассмотрению пункты мирного соглашения, иначе ситуация будет ухудшаться.
Паника, раздутая вокруг так называемого вторжения, — это следствие того, что проблема восстановления мира не решается. Нынешний кризис — демонстрация того, что периоду неопределённости приходит конец. Нужно выбирать. Есть выбор между мирным планом Минских соглашений и публичным отказом от него в пользу войны. Выбор нашей партии — в пользу мира, — отмечается в обращении.
Лидер партии «Батькивщина» украинского парламента Юлия Тимошенко призвала Верховную раду дать оценку Минским соглашениям, которые угрожают существованию Украины. Она добавила, что необходимо обратиться к другим странам для гарантий Киеву, предусмотренных Будапештским меморандумом.
Ранее Тимошенко заявила, что скопление российских войск у границ Украины связано с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Однако она не считает, что боевые действия могут начаться, поскольку в истории не было случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.