Оппозиция Украины призвала Раду рассмотреть проекты по Минским соглашениям

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Немногочисленный митинг проходит на аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева, куда приехал канцлер Германии Олаф Шольц на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Участники акции требуют «не склонять Украину к капитуляции», передаёт РИА Новости. Митинг проходит спокойно, в окружении полицейских.

Мы обращаемся к Шольцу с призывом не пытаться склонять Украину к капитуляции, требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии, — заявила одна из участниц митинга. Диалог двух политиков...