Оппозиция требует изучить факт передачи оружия 15-летнему сыну Лукашенко

https://static.news.ru/photo/acc52776-e5fa-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координационный совет оппозиции Белоруссии требует изучить факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну главы республики Александра Лукашенко — 15-летнему Николаю, заявила 24 августа 2020 года во время пресс-конференции одна из лидеров объединённого штаба оппозиции Мария Колесникова.

Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, — заявила Колесникова во время мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале «Координационный совет».

Накануне силовики Белоруссии задержали членов президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. По данным ГУВД Минска, Ковалькову и Дылевского задержали в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе.

В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последнего задержанного во время протестов в Белоруссии отпустили. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалёв.