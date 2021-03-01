Оппозиция предложила Пашиняну сделку по внеочередным выборам

https://static.news.ru/photo/414d9b7a-7a67-11eb-ba1b-96000091f725_660.jpg Эдмон Марукян Фото: facebook.com/marukyan.edmon

Армянская оппозиция в лице лидера парламентской фракции «Просвещённая Армения» Эдмона Марукяна обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением. В частности, оно касается внеочередных выборов. Он предлагает отозвать из аппарата президента ходатайство об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Лидер политического объединения подчеркнул, что документ в настоящее время находится на подписи у главы государства. Марукян предложил Пашиняну отозвать ходатайство.

С нашей стороны мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост, — заявил политик на своей официальной странице в Facebook.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как передавал NEWS.ru, депутат от фракции «Мой шаг» в парламенте Армении Ваагн Овакимян заявил, что видит основания для импичмента президента страны Армена Саркисяна.