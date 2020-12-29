Оппозиция подготовила черновик новой конституции Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a4a58638-4a97-11eb-a33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Белорусская оппозиция подготовила черновой вариант конституции республики и проект избирательного кодекса. Об этом заявил представитель бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Анатолий Лебедько.

Он отметил, что в настоящее время в публичном пространстве доступны три раздела новой белорусской конституции и со временем будут появляться новые. Работа над проектом организована таким образом, что принять участие в ней может каждый гражданин.

Лебедько добавил, что публичные презентации и дискуссии по поводу основного закона уже прошли в Минске, Могилёве, Гомеле и ряде других городов.

Мы ставим, конечно же, амбициозную задачу, чтобы привлечь к обсуждению и избирательного кодекса, и конституции новой Белоруссии как можно большее число граждан, — цитирует его РИА Новости.

Представитель Тихановской также отметил, что проект избирательного кодекса уже согласован со «старой оппозицией», как её называют СМИ, и с новыми политическими структурами.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе, после голосования на президентских выборах, и продолжаются до сих пор. Участники митингов уверены, что официальные итоги выборов, согласно которым победил вновь действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированы. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал протесты попыткой возродить нацизм в республике. Он отметил, что восторженно марширующих с бело-красно-белыми флагами и портретами фюрера уже доводилось видеть в кадрах немецкой кинохроники. Политик выразил уверенность, что эта попытка провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие в организации митингов.