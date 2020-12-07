Оппозиция оценила подготовку новых выборов в Белоруссии в два месяца

https://static.news.ru/photo/6f61db62-389e-11eb-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look press

Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оценил необходимые сроки на подготовку новых выборов в стране в два месяца.

Офис Светланы Тихановской подготовил список того, что нужно сделать. Этот документ создан на основе рекомендаций белорусских экспертов, имеющих международный опыт наблюдения за выборами, — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения с официального сайта оппозиционерки.

Оппозиция предлагает предоставить независимым наблюдателям доступ ко всем этапам избирательного процесса, включая выдвижение кандидатов и подсчёт голосов. Также предлагается сместить приоритет работы комиссий с выявления недействительных бюллетеней на поиск достоверных бланков.

Команда Тихановской считает необходимым проверять подписи максимально открыто и публично и не мешать аккредитации наблюдателей.

Всех зарегистрированных наблюдателей допустить на участки с соблюдением защитных мер от COVID-19. Дать им возможность записывать аудио и видео на участках, не нарушая при этом тайну голосования, — отмечается в сообщении.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с начала августа. Самые массовые из них проходят по выходным дням. Поводом для выступлений послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты сфальсифицированными, они уверены, что борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Накануне сообщалось о задержании более сотни участников протестных акцией в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что Светлана Тихановская рассчитывает прийти к власти на 45 дней — на время переходного периода, пока будет вестись подготовка к выборам.