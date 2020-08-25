Оппозиция не увидела нарушений закона в действиях Координационного совета

https://static.news.ru/photo/c407cd1c-e6b3-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что действия КС не нарушают законов республики. Об этом он заявил 25 августа около здания Следкома. Мужчину вызвали в ведомство по делу о призывах к захвату власти.

Вся наша деятельность, наши предложения находятся в рамках законов и конституции <...> Это давление на членов совета, чтобы они выходили из состава Координационного совета, — цитирует его ТАСС.

Давлением на КС Латушко считает возбуждение дела о призывах к захвату власти. Он вновь отметил, что Координационный совет создавался для налаживания диалога по преодолению политического кризиса, сложившегося в Белоруссии.

Подходы к зданию СК, куда приехал оппозиционер в качестве свидетеля по делу, перекрыли. Перед строением припаркованы два автозака. У дверей Следкома стоят почти 20 представителей СМИ. Примерно столько же граждан пришли поддержать оппозиционеров. Создание КС инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Латушко подчеркнул, что КС призывает наладить взаимодействие между обществом и властью Белоруссии для выхода из политического кризиса в стране. Он также вспомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломат также высказывался за необходимость диалога в Республике Беларусь. С другой стороны, указывает Латушко, официальный представитель внешней политики Евросоюза считает важным использовать КС в качестве инструмента для переговоров с минскими властями. Представитель КС также заявил, что в совете состоят уже 600 граждан.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тихановская рассказала о своих планах в случае, если станет временным президентом. Главной своей задачей она назвала подготовку команды для новых выборов в Белоруссии.