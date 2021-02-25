Оппозиция направила делегацию к президенту Армении

https://static.news.ru/photo/8ecb8d72-7778-11eb-bfd5-96000091f725_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В Армении оппозиционное «Движение за спасение родины» отправило делегацию к президенту Армену Саркисяну для обсуждения политической ситуации в стране.

Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода, — цитирует ТАСС представителя движения Ишхан Сагателян.

Ранее лидер «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна. По мнению политика, если оппозиция упустит этот момент, то это будет означать «потерю родины».

В свою очередь, координатор движения Ишхан Сагателян, отметил, что у здания парламента в ближайшее время будут установлены палатки.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр страны Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.