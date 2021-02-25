Оппозиция начала устанавливать палатки около здания парламента Армении

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Оппозиционеры в Армении, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начали устанавливать палатки перед зданием парламента. Строение находится на проспекте Баграмяна в Ереване. Силовики пока что действия митингующих не пресекают. Недовольные также полностью блокировали прилегающий к учреждению проспект Баграмяна.

Один из организаторов мероприятия — руководитель партии «Родина», экс-руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что акция на проспекте Баграмяна станет бессрочной, пишет РИА Новости. Кроме того, лидер «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку Пашиняна. По мнению политика, если оппозиция упустит этот момент, то это будет означать «потерю родины».

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр страны Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.