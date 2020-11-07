Оппозиция Грузии потребовала отправить в отставку главу ЦИК

https://static.news.ru/photo/0d91632a-21ca-11eb-8717-fa163e074e61_660.jpg Ника Мелия Фото: facebook.com/Nika.Melia5

Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия озвучил требования оппозиционеров на акции протеста в Тбилиси. От властей требуют к 20:00 (19:00 мск) отправить в отставку главу Центральной избирательной комиссии страны Тамар Жванию.

Её считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов.

Пусть [глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина] Иванишвили решит до восьми часов вечера. Пусть он отправит в отставку госпожу Жванию, которая является фальсификатором, — цитирует Мелию ТАСС.

Если требование будет выполнено, представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили для обсуждения организации новых выборов. О плане действия в случае если ультиматум будет отвергнут, Мелия пообещала объявить позже.

В Тбилиси и Батуми 8 ноября проходят митинги несогласных с итогами выборов. В столице Грузии к зданию парламента вышли несколько тысяч человек, передавал NEWS.ru.

ЦИК Грузии 1 ноября обнародовал итоговые результаты парламентских выборов. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов.

Преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган. К бойкоту пока не присоединилась только партия «Граждане».