Оппозиция Белоруссии требует новых выборов без Лукашенко

https://static.news.ru/photo/0f341638-f1d6-11ea-8376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что большинство населения страны требует провести новые выборы президента. По его словам, они должны пройти без участия действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по мнению оппозиционеров, получил свой пост в последний раз благодаря фальсификациям.

Он отметил, что только принятие условий КС позволят выборам состояться, однако Лукашенко не принимает их. Это значит, что люди продолжат протестовать на улицах, требуя смены власти, передаёт РИА Новости.

Здесь должна идти речь не о словах «не исключает» (Лукашенко заявлял, что «не исключает» проведения выборов после принятия новой Конституции страны. — NEWS.ru), а о том, что именно это является условием и ожиданием всего белорусского общества. В качестве следующего условия, которое ставит большинство общества, — что выборы должны пройти без политических заключённых, без уголовного преследования в отношении инакомыслящих, без допущения ситуации, когда люди выдворяются из страны или не допускаются на её территорию — речь о гражданах Беларуси, — подчеркнул он.

Латушко добавил, что говорить об изменениях в Конституцию можно, однако процесс принятия документа не должен затягиваться на годы, так как это не устроит людей из-за текущей стагнации страны.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.