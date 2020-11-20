Оппозиция Белоруссии опровергла слова Алексиевич о новом КС

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В Координационном совете (КС) белорусской оппозиции опровергли слова писательницы Светланы Алексиевич о формировании новой структуры.

Никаких изменений в работу Координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Там пояснили, что совет в настоящее время продолжает работать, а слова Алексиевич были неверно истолкованы немецкими журналистами.

Как писал NEWS.ru, Алексиевич о создании нового КС заявила в интервью изданию Spliegel. Она сказала, что имена новых членов совета держатся в тайне, а общение между ними ведётся посредством соцсетей.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, вспыхнувшие после проведения в республике президентских выборов. Согласно официальным данным, в них в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Координационный совет по передаче власти был создан по инициативе Тихановской. В настоящее время входящие в его состав оппозиционеры арестованы или находятся за пределами республики. В частности, Алексиевич находится в Литве.