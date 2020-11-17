Оппозиция Армении потребовала отправить Пашиняна в отставку

https://static.news.ru/photo/c9a491f8-28a1-11eb-82f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявила член партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Сегодня должен обсуждаться лишь один вопрос — отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права, — цитирует РИА Новости её заявление в ходе заседания парламента республики.

В Ереване тем временем продолжаются акции протеста, участники которых также требуют отставки премьера. Причиной тому послужила его позиция в отношении Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Армении и мирное население в воскресенье уходят и из Кельбаджарского района Карабаха, заявил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов. Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района. Она составит 10 дней, до 25 ноября.