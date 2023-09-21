Оппозиция Армении объявила о начале круглосуточных акций протеста

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Армянские оппозиционеры объявили о начале проведения круглосуточных акций протеста в Ереване с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Он подчеркнул, что акции начнутся в 18:00 по местному времени на площади Республики. Отмечается, что противники Пашиняна создали национальный комитет, который будет координировать действия по его отстранению.

Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики, — говорится в сообщении Теваняна.

Протестные акции в Ереване проходят с 19 сентября, они начались после объявления Азербайджаном о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Сотрудники полиции Еревана задержали около 30 человек, выступавших за отставку Пашиняна, 28 из них грозит уголовная ответственность. Сейчас протестующие пытаются блокировать одну из центральных улиц армянской столицы с помощью мусорных баков.

Как сообщалось ранее, в ходе антиправительственной акции митингующие заблокировали здание посольства России в Армении. По словам сотрудников дипломатического представительства, у главного входа собралось большое количество людей.