Оппозиция Армении готова говорить с Пашиняном только о его отставке

https://static.news.ru/photo/8d78d97c-7771-11eb-bb63-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Представители армянской оппозиции готовы встречаться с премьер-министром страны Николом Пашиняном только для переговоров о его отставке, сообщил координатор «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян на митинге оппозиции.

Мы готовы встретиться с ним только для обсуждения вопроса о его быстрой отставке. Оставляем ему такую возможность, — подчеркнул он.

Политик считает, что премьер должен сам написать заявление об отставке и «спокойно уйти». По его словам, важно не допустить столкновения между армянами, передаёт «Интерфакс».

Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Армении выступил с обращением к народу. Военные заявили, что призыв к отставке премьер-министра Никола Пашиняна не был сделан под внешним давлением и является инициативой самого Генштаба.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

К призыву военных присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины». Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана.

Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он заявил, что не собирается бежать из страны, писал NEWS.ru.