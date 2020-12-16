Оппозиция анонсировала в Армении всеобщую забастовку

https://static.news.ru/photo/4d5c52fe-3fc4-11eb-8e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, планирует организовать 22 декабря всеобщую забастовку и массовые акции протеста. Об этом 16 декабря заявил представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

Во вторник мы начнём всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране. В 12:00 окружаем здание правительства, — цитирует РИА Новости Сагателяна, сделавшего заявление на шествии противников Пашиняна в Ереване.

Он добавил, что 17 декабря пройдёт шествие, а 19 ноября — митинг и траурное шествие.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не планирует уходить в отставку. Он отметил, что покинет пост только посредством волеизъявления народа. В стране несколько недель продолжаются протесты. Митингующие требуют от политика сложить свои полномочия. Кроме того, руководитель кабмина республики объявил с 19 декабря 2020 года трёхдневный траур по погибшим во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших.

В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня. 12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается, писал NEWS.ru.