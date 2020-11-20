Оппозиционных лидеров Армении обвинили в организации массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/da23c080-29af-11eb-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitri Lovetsky/ТАСС

Пока армянская оппозиция добивается отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проправительственные силы принимают ответные меры. Стало известно, что лидеры оппозиции обвиняются в организации незаконных собраний и массовых беспорядков.

Об обвинениях в свой адрес журналистам сообщили член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и бывший глава Службы национальной безопасности, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян. Они назвали ситуацию фарсом.

Это политический фарс, я даже не понял, в чём меня обвиняют. Я не придаю этому значения, — заявил Сагателян.

Ванецян же сообщил, что оппозиция планирует провести митинг на площади Свободы. Он призвал всех граждан явиться на эту встречу и пообещал в ближайшее время предъявить дорожную карту действий.

Стоит отметить, что Сагателян и Ванецян не первые, кому предъявляются такие претензии. Ранее ровно в том же обвинялись член «Дашнакцутюн» Гегам Манукян и председатель совета партии «Отечество» Арсен Бабаян, передаёт РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

NEWS.ru сообщал, что указом президента Армении Армена Саркисяна назначен новый министр иностранных дел страны. Им стал бывший посол в странах Латинской Америки и Прибалтики Ара Айвазян.