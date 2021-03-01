Оппозиционеры в Армении ворвались в префектуру центрального района столицы

https://static.news.ru/photo/bbc9c502-7a7d-11eb-8048-96000091f725_660.jpg Фото: yelaket.am

Представители оппозиции в Армении в понедельник, 1 марта, ворвались ещё в одно государственное здание в Ереване. На этот раз выступающие за отставку действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна смогли попасть в префектуру центрального района столицы.

Ранее стало известно, что толпа ворвалась в правительственное здание. В строении, расположенном в центре города, находится несколько министерств.

Позднее митингующие заявили, ссылаясь на собственные источники, что в префектуре центрального района занимаются привлечением людей на митинг Пашиняна. Оппозиционеры ворвались в здание и ходили по его коридорам в течение нескольких минут. В это время они скандировали ряд лозунгов, в числе которых были «Армения без Пашиняна» и «Нация, армия, победа».

На вечер в Ереване запланированы два митинга, передаёт РИА Новости.

Протестующие требуют ухода политика с занимаемого им поста. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет безопасности Армении призвал президента Армена Саркисяна уволить главу Генштаба. Ранее отправить в отставку Оника Гаспаряна предлагал премьер страны Никол Пашинян.