Оппозиционеры в Армении пытаются прорваться в здание кабинета министров

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Армянские оппозиционеры в четверг, 10 декабря, продолжают свой протест, одна из главных целей которого — сместить с занимаемой должности премьер-министра страны Никола Пашиняна. В настоящий момент активисты пытаются попасть в здание кабмина в Ереване.

Предыдущая акция протеста в Ереване прошла 8 декабря. Между сторонниками и противниками политика происходили многочисленные стычки. Из-за акций протеста движение в городе было затруднено.

Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку из-за подписанного соглашения о прекращении огня в Карабахе. Кроме него этот документ подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Противники армянского премьера выдвинули на должность премьера экс-руководителя правительства Вазгена Манукяна.

В четверг активисты устроили акцию возле здания кабмина. Они пытаются пробраться внутрь. Один из митингующих заявил, что собравшимся необходимо увидеться с Пашиняном и сказать, что у него больше нет власти в стране.

Оппозиционеры перекрыли движение машин рядом со зданием. Полиция уже начала задерживать участников акции протеста, передаёт ТАСС. Силовики выстроили кордон со щитами, ситуация остаётся напряжённой.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционный депутат от армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян передал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке.