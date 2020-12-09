Оппозиционеры в Армении пытаются прорваться в здание кабинета министров

Армянские оппозиционеры в четверг, 10 декабря, продолжают свой протест, одна из главных целей которого — сместить с занимаемой должности премьер-министра страны Никола Пашиняна. В настоящий момент активисты пытаются попасть в здание кабмина в Ереване.
Предыдущая акция протеста в Ереване прошла 8 декабря. Между сторонниками и противниками политика происходили многочисленные стычки. Из-за акций протеста движение в городе было затруднено.
Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку из-за подписанного соглашения о прекращении огня в Карабахе. Кроме него этот документ подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Противники армянского премьера выдвинули на должность премьера экс-руководителя правительства Вазгена Манукяна.
В четверг активисты устроили акцию возле здания кабмина. Они пытаются пробраться внутрь. Один из митингующих заявил, что собравшимся необходимо увидеться с Пашиняном и сказать, что у него больше нет власти в стране.
Оппозиционеры перекрыли движение машин рядом со зданием. Полиция уже начала задерживать участников акции протеста,
Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционный депутат от армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян передал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке.