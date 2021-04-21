Оппозиционеры в Армении приковались кандалами к зданию правительства

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Армянские оппозиционеры, представители движения «Азатагрум», в четверг, 22 апреля, приковали себя кандалами к дверям здания правительства страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Оппозиционеры организовали эту акцию, что не пропустить в здание правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других членов его кабинета министров. К настоящему моменту местные силовики уже начали задерживать протестующих.

Пашинян и его сторонники не должны войти в здание, — заявил один из протестующих.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Глава армянского кабмина 20 апреля прибыл с рабочим визитом в Сюникскую область. Пашинян проигнорировал вопросы жителей общины Шурнух, которые ждали его в течение нескольких часов, за что его кортеж был закидан яйцами.

Ранее стало известно, что жители Мегри не пустили Никола Пашиняна на местное кладбище, где тот пытался снять видеоролик.

Премьер пришёл на территорию кладбища в сопровождении силовиков. Местные жители встретили его нелицеприятными выкриками.