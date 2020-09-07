Оппозиционер Латушко объяснил отъезд из Белоруссии ультиматумом властей

https://static.news.ru/photo/ca26a9ae-f115-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Serge Serebro/Vitebsk Popular News/wikipedia.org

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что покинуть республику его вынудили действующие власти. Ему был предложен выбор между отъездом и привлечением к уголовной ответственности.

Мне был поставлен ультиматум: или я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело или я ещё имею возможность покинуть Белоруссию, — цитирует его «Интерфакс».

Латушко рассказал, что ему регулярно, с момента вступления в координационный совет, поступали угрозы, от него требовали выйти из состава совета и прекратить критику властей. По словам оппозиционера, он откладывал отъезд до последнего, до тех пор, пока риск задержания не стал реальным. Он добавил, что выехал из Белоруссии легально, по гражданскому паспорту.

Политик также заявил, что не намерен просить политического убежища в Польше или каком-либо другом государстве ЕС. Он надеется вернуться на родину в ближайшее время.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 7 сентября в Минске была похищена член КС Мария Колесникова. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. В ЕС заявили о недопустимости жестоких действий белорусских властей в отношении представителей оппозиции.