Оползень сошёл в центре Баку

Очевидцы рассказали об оползне в Сабаильском районе в центре азербайджанской столицы. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жителей близлежащих домов.
На территории Сабаильского района Баку на дороге от «20-го участка» к посёлку Бадамдар на Баиловском склоне сошёл оползень, — сообщили местные жители журналистам РИА Новости.
На место происшествия прибыли спасатели. При этом официальных комментариев местных властей журналистам агентства пока получить не удалось.
Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в настоящий момент нет.
Ранее несколько хозяйственных построек пострадали при сходе оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Оползень создал угрозу для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек, они временно переехали к родственникам. Пострадало двухэтажное здание фермерского хозяйства, также повреждения получила постройка кормового цеха, в которой есть жилая комната, писал NEWS.ru.