Оползень сошёл в центре Баку

https://static.news.ru/photo/f7770008-61a3-11eb-873b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fhn.gov.az

Очевидцы рассказали об оползне в Сабаильском районе в центре азербайджанской столицы. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жителей близлежащих домов.

На территории Сабаильского района Баку на дороге от «20-го участка» к посёлку Бадамдар на Баиловском склоне сошёл оползень, — сообщили местные жители журналистам РИА Новости.

На место происшествия прибыли спасатели. При этом официальных комментариев местных властей журналистам агентства пока получить не удалось.

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в настоящий момент нет.

Ранее несколько хозяйственных построек пострадали при сходе оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Оползень создал угрозу для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек, они временно переехали к родственникам. Пострадало двухэтажное здание фермерского хозяйства, также повреждения получила постройка кормового цеха, в которой есть жилая комната, писал NEWS.ru.