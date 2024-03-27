«Опасная иллюзия»: Баку о конференции ЕС, США и Армении в Брюсселе МИД Азербайджана: конференция ЕС и США может создать опасную иллюзию для Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Предстоящая конференция с участием ЕС, США и Армении носит односторонний и предвзятый характер и основана на подходе двойных стандартов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, которые публикует ведомство, намеченная на 5 апреля встреча в Брюсселе может создать опасную иллюзию для Еревана.

Такие действия ЕС и США явно носят односторонний и предвзятый характер и основаны на подходе двойных стандартов. <...> Публичное выступление Вашингтона и Брюсселя может создать в Армении опасную иллюзию того, что ЕС и США собираются поддержать Армению в ее возможных новых провокациях против Азербайджана, — заявил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что в таком случае Евросоюз и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия со стороны Армении. Кроме того, МИД Азербайджана призвал все стороны воздержаться от контрпродуктивных шагов для установления мира. Дипломат добавил, что сейчас регион получил уникальную возможность обеспечить стабильность и безопасность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Он добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.