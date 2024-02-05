«Они не люди»: депутат о введении кастрации для педофилов в Казахстане Депутат мажилиса Казахстана Бейсебаев предложил кастрировать педофилов

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Депутат мажилиса парламента Казахстана Елнур Бейсебаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов, пишет EADaily со ссылкой на «Sputnik Казахстан». Парламентарий подчеркнул, что педофилы «не люди». Он также отметил, что за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вводится пожизненный срок, но нет гарантии, что такие осужденные действительно не выйдут на свободу.

Для педофилов ужесточают наказание — теперь будет пожизненный срок. Но нет гарантии, что через 20−30 лет осужденный не выйдет на свободу, так как могут принять новые законы. Говорят о том, что якобы мы посягаем на их права, что педофилы — тоже люди. Я считаю, что они не люди, — отметил Бейсебаев.

Депутат уточнил, что подобное предложение уже вносилось, но тогда правительство его не поддержало. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепехи заявил, что МВД также готово выступить за данную инициативу.

В Госдуме ранее предложили запретить выпускать педофилов по УДО. Член комитета по международным делам Мария Бутина пояснила, что во время отбывания наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних осужденный может характеризоваться положительно, но это связано с отсутствием побуждающих к противоправным действиям факторов.