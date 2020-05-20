«Она ни о чём»: эксперт раскритиковал итоговую пресс-конференцию Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не смог похвастаться никакими успехами по результатам первого года правления, а на итоговой пресс-конференции пытался уходить от конкретики и отвечал на вопросы абстрактно.
Об этом
Если коротко охарактеризовать его пресс-конференцию, она ни о чём, — заметил эксперт.
Безпалько также обратил внимание на то, что Зеленский ушёл от темы русского языка на Украине, заявив, что не считает важным языковой вопрос.
Если эта сфера настолько не важна, тогда возьмите и сделайте русский язык вторым государственным или даже первым, — предложил эксперт.
Член президентского совета подчеркнул, что именно вопросы языка, культуры и истории и различия в их трактовке привели к тому, что Крым вошёл в состав России. Безпалько также обвинил Зеленского в неискренности при обвинениях в адрес Донбасса. Эксперт заключил, что нынешний президент Украины от прошлого отличается только характерной хрипотцой в голосе.
Как писал NEWS.ru, в ходе своей пресс-конференции Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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