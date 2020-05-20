«Она ни о чём»: эксперт раскритиковал итоговую пресс-конференцию Зеленского

https://static.news.ru/photo/4623b14a-9a96-11ea-90de-fa163e074e61_660.jpg Фото: zelenskiy95/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский не смог похвастаться никакими успехами по результатам первого года правления, а на итоговой пресс-конференции пытался уходить от конкретики и отвечал на вопросы абстрактно.

Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости. Зеленский проводил пресс-конференцию в годовщину своей инаугурации. По словам Безпалько, президент Украины пытался нивелировать острые вопросы, а в его тоне были заметны «нотки оправдания».

Если коротко охарактеризовать его пресс-конференцию, она ни о чём, — заметил эксперт.

Безпалько также обратил внимание на то, что Зеленский ушёл от темы русского языка на Украине, заявив, что не считает важным языковой вопрос.

Если эта сфера настолько не важна, тогда возьмите и сделайте русский язык вторым государственным или даже первым, — предложил эксперт.

Член президентского совета подчеркнул, что именно вопросы языка, культуры и истории и различия в их трактовке привели к тому, что Крым вошёл в состав России. Безпалько также обвинил Зеленского в неискренности при обвинениях в адрес Донбасса. Эксперт заключил, что нынешний президент Украины от прошлого отличается только характерной хрипотцой в голосе.

Как писал NEWS.ru, в ходе своей пресс-конференции Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

