«Он просто сволочь»: за что Борис Ельцин разозлился на Леонида Кравчука Экс-глава охраны Ельцина Коржаков: в Беловежской пуще Кравчук вел себя нагло

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Экс-президент Украины Леонид Кравчук не скрывал своего высокомерного отношения к коллегам во время подписания Беловежских соглашений лидерами России, Украины и Белоруссии в декабре 1991 года, рассказал NEWS.ru бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ Александр Коржаков. По его словам, за полчаса до приезда российской делегации во главе с президентом Борисом Ельциным в пансионат «Вискули» украинский лидер демонстративно ушел на охоту.

Ельцин тогда это стерпел, но ему было очень неприятно такое поведение Кравчука. Ельцин потом мне сказал, что Кравчук — сволочь, который намеренно ведет себя бестактно по отношению к главам России и Белоруссии. Я наблюдал за Кравчуком во время обсуждения. Он был в каждой бочке затычка. Во все пытался вмешаться, все оспорить. Неприятное он оставил впечатление о себе, — отметил бывший шеф охраны президента Ельцина.

По словам Коржакова, тогда первый президент проявил выдержку, превозмог обиду, потому что участники встречи решали очень серьезный вопрос о будущем страны.

Важнее для Ельцина было то, что и Кравчук, и Шушкевич были против Михаила Горбачева, который растерялся после августовского путча. Ему надо было уходить. Поменяли на вершине власти людей, на которых он опирался, сильно заболела его жена Раиса Максимовна — она была его главным советником, без нее Горбачев стал никто, — отметил Коржаков.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств готовилось в ночь на 8 декабря, подписано было в 10 часов утра. Под документом, завершающим 69-летнюю историю СССР, поставили свои подписи шесть человек. Россию представляли президент Борис Ельцин и госсекретарь Геннадий Бурбулис. С белорусской стороны — глава государства Станислав Шушкевич и глава правительства Вячеслав Кебич. Украину — президент Леонид Кравчук и премьер-министр Витольд Фокин. Президента СССР на подписание исторического соглашения не пригласили, а проинформировали его обо всём постфактум.