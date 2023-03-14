«Он должен весить меньше 30 кг»: обсудили с врачами диагноз Саакашвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что находится «на грани смерти». Так ли это на самом деле?

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я нахожусь на грани смерти, у меня разрушаются кости», — такое послание передал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из тюремной больницы в Тбилиси через своего адвоката, сообщает британский телеканал Sky News. Хотя защитники бывшего грузинского лидера говорят, что его состояние с каждым днем только ухудшается, официальный Тбилиси вовсе так не считает и видит в поведении политика симуляцию с целью выйти на свободу. Что же происходит с Саакашвили на самом деле?

Последние новости о состоянии Саакашвили

Новые кадры с сильно исхудавшим Саакашвили все чаще появляются в Сети в последние месяцы. Сам политик сообщил, что когда уезжал из Киева в октябре 2021 года, весил 120 кг, а теперь похудел до 64–65 кг. Он жалуется на боли во всем теле и частую потерю сознания. Ссылаясь на результаты МРТ, Саакашвили также рассказал о повреждении мозга. По его словам, все эти симптомы связаны с отравлением тяжелыми металлами, которыми его якобы травят в тбилисской тюрьме.

Напомним, что грузинский политик тайно прибыл в Грузию с Украины за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года. Это была игра ва-банк: он знал, что на родине его обвиняют сразу в нескольких уголовных преступлениях, по которым он заочно был приговорен в общей сложности к девяти годам тюремного заключения. После задержания он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным.

Со временем Саакашвили начал жаловаться на сильное ухудшение здоровья. Мариам Джишкариани, глава консилиума врачей, нанятых семьей Саакашвили, заявила, что у него «обнаружены в крови металлы» и он, возможно, был отравлен. Впрочем, если врачи лишь предполагают, грузинский экс-президент в этом уверен и просит помощи у других стран.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский призвали Тбилиси освободить Саакашвили. Кстати, на помощь последнего он рассчитывает особенно, обещая отблагодарить, когда появится такая возможность.

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvest/Global Look Press Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

Я просто хочу помочь вам (протестующим против принятия парламентом Грузии закона об иноагентах. — NEWS.ru), пока я здесь, иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому, и у меня может даже не быть времени посмотреть в эту сторону, — написал Саакашвили.

Но грузинские власти от причастности к какому-либо отравлению Саакашвили открестились. В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что Саакашвили оказывается достаточная помощь, а его проблемы со здоровьем связаны с отказом нормально питаться. По их словам, разговоры о критическом состоянии политика — часть пиар-кампании, которую он ведет с целью добиться освобождения. Именно поэтому в начале прошлого месяца тбилисский суд отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. Даже продемонстрированные во время заседания выступающие ребра, когда политик поднял майку, на которой был написан проукраинский лозунг, показались суду недостаточно убедительными.

Ужасающая сцена — он похож на узника в немецком концлагере, — сказал его адвокат Хачапуридзе.

Врачи Саакашвили утверждают, что если вес политика, который на настоящий момент составляет около 64 кг, упадет еще на несколько килограммов, есть риск возникновения полиорганной недостаточности. По их словам, экс-президенту Грузии уже давно приходится соблюдать постельный режим.

Мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль, — сказал Саакашвили.

В последнем заключении экспертной группы врачей, созванной аппаратом Народного защитника Грузии, говорится, что состояние Саакашвили резко ухудшилось, до четвертой стадии кахексии (сильное истощение организма), со времени их последнего визита 4 декабря. По мнению медиков, «в случае потери еще пяти — семи килограммов он будет полностью прикован к постели». Кроме того, врачи предупреждают, что политик не должен передвигаться самостоятельно из-за угрозы падений, а любая травма при этом может спровоцировать каскадное развитие критических осложнений, в том числе тромбоза, кровоизлияний и инфекций, и привести к летальному исходу.

На грани смерти или психосоматика?

По словам врачей, с которыми пообщался NEWS.ru, летальный исход при таких диагнозах вполне возможен, однако само описание симптомов и слова Саакашвили о «распаде костей» сомнительны. Они пояснили, что при кахексии четвертой степени индекс массы тела падает ниже крайних значений. При росте Саакашвили его вес в подобном состоянии должен был бы составить менее 30 кг, считает хирург-онколог Олег К.

Разрушение костей тоже маловероятно — кальций в его возрасте еще не вымывается из костей столь активно. По всей видимости, его истощение и недомогание — последствия голодовки и обезвоживания организма. Если он будет пить по два литра воды в день, то за некоторое время эти последствия удастся ликвидировать, — сказал врач.

Фото: EPA/TASS Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

Врач-терапевт Лейла Мухтарова высказала мнение, что жалобы Саакашвили на здоровье являются следствием психосоматики. Она подчеркнула, что сам пациент не может делать однозначных выводов о состоянии костей, пока не сделает рентген.

Психическое состояние человека влияет на его аппетит и в целом на общее состояние. Проблемы с аппетитом и имеющиеся диагнозы могут приковать его к постели и привести к летальному исходу, так как он находится на стадии декомпенсации. В подобных случаях больные питаются через капельницы. Вероятно, так можно будет привести его в нормальное состояние, — сказала Мухтарова NEWS.ru.

При этом она исключила вероятность отравления политика — по мнению врача, соответствующих симптомов в тех диагнозах, информация о которых была озвучена в СМИ, нет.

Состояние здоровья — единственный шанс Саакашвили выйти на свободу, заявил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Тенгиз Аблотия. При этом, по его словам, добиться освобождения политику вряд ли удастся.

Единственный путь выйти из тюрьмы — сослаться на состояние здоровья. С грузинскими властями у Саакашвили личная неприязнь. Они будут его держать до последнего, пока у них есть эта возможность. Отпустить они его могут только в том случае, если возникнет угроза санкционного давления. Но санкционную дубину в отношении грузинских властей приберегают для более серьезных поводов, — сказал политолог.

При этом если все-таки Саакашвили когда-то и окажется на свободе, он немедленно вернется на Украину, считает Аблотия. По его словам, экс-президенту «нечего делать в Грузии, так как борьба против немилого ему российского лидера Владимира Путина идет сейчас на Украине».