ОМОН в Минске начал стрелять в воздух и задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/4d9195d0-1c3e-11eb-b5c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/bch3by

Силовики начали разгон акции протеста в Минске. Очевидцы сообщают о выстрелах и задержаниях.

Звуки стрельбы послышались, когда колонна демонстрантов приблизилась к кордону ОМОНа на проспекте Независимости. Митингующие обошли силовиков и продолжили движение, начались задержания.

У людей в форме автоматическое и гладкоствольное оружие. Происходят брутальные задержания, — сообщает TUT.BY.





Портал также отмечает, что звуки, похожие на выстрелы, доносились со стороны метро «Московская». Там же были слышны предупреждения сотрудников МВД о нарушении законодательства. По городу идёт ещё несколько колонн протестующих.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».

2 ноября в Белоруссии традиционно проходят поминальные дни, когда люди идут к могилам родных, чтобы почтить их память. Также ежегодно в эти дни проходят традиционное шествие и митинг в Куропатах — в урочище недалеко от Минска, которое было местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах. Митингующие сегодня намерены дойти до Куропат.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске были замечены бронированные вездеходы с пулемётами на крыше.