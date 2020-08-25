ОМОН в Гродно использовал против протестующих слезоточивый газ

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Сотрудники ОМОНа в белорусском городе Гродно применили слезоточивый газ в отношении участников акции протеста. Она проходила возле здания Октябрьского РОВД, куда ранее доставили более 20 работников предприятия «Гродно Азот».

Об этом сообщает телеканал «Белсат». Отмечается, что силовики начали задерживать протестующих, когда те стали расходиться. Сначала белорусов задерживали люди в штатском. Возникла потасовка. После этого омоновцы пустили в ход слезоточивый газ. Сообщается об одном пострадавшем, которого затащили в автозак.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа. В тот день прошли выборы президента республики. После того как были обнародованы предварительные результаты, свидетельствующие о победе Лукашенко, тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Гродно Азот» является одним из заводов Белоруссии, на которых начались забастовки в знак протеста против результатов выборов президента страны. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что силовики задержали больше 20 работников завода. Их доставили в городской РОВД. По её словам, людей задержали в рамках административного процесса.