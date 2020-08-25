ОМОН в Гродно использовал против протестующих слезоточивый газ

Сотрудники ОМОНа в белорусском городе Гродно применили слезоточивый газ в отношении участников акции протеста. Она проходила возле здания Октябрьского РОВД, куда ранее доставили более 20 работников предприятия «Гродно Азот».
Об этом
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа. В тот день прошли выборы президента республики. После того как были обнародованы предварительные результаты, свидетельствующие о победе Лукашенко, тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Гродно Азот» является одним из заводов Белоруссии, на которых начались забастовки в знак протеста против результатов выборов президента страны. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что силовики задержали больше 20 работников завода. Их доставили в городской РОВД. По её словам, людей задержали в рамках административного процесса.
Добавьте наши новости в избранные источники