ОМОН Белоруссии опроверг слухи о российских флагах на форме

https://static.news.ru/photo/e090df4e-f056-11ea-aa46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В белорусском ОМОНе заявили, что на их форме нет нашивок с цветами флагов регионов РФ.

По словам представителя правоохранителей, слух о флагах кавказских республик РФ пошёл из-за того, что кто-то так интерпретировал светоотражающие элементы на форме бойцов ОМОН.

Это обычные светоотражающие катафоты, необходимые, чтобы служащий не попал под колёса милицейской техники на проезжей части. Цвета катафотов ничего не обозначают, поэтому они разные. А три разных цвета нужны, чтобы катафот переливался, — рассказали представители ОМОН агентству РИА Новости.

Белорусские оппозиционеры распространяли фотографии сотрудников правоохранительных органов в шлемах с нашивками, похожими на флаг Дагестана. При этом цвета этих нашивок у разных бойцов ОМОН немного отличались.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за беспорядков в Минске возле президентского дворца был распылён перцовый газ. Протестующий пришли к резиденции Лукашенко и требуют отставки президента.