Омбудсмен Азербайджана обвинила Армению в поддержке террора

https://static.news.ru/photo/df76212a-105c-11eb-b04c-fa163e074e61_660.jpg Сабина Алиева Фото: Wikimedia

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сочла заявления Еревана о непричастности к двум ракетным обстрелам Гянджи поддержкой терроризма.

Ранее в Баку сообщили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира, в результате которых погибли 13 человек, однако пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию об этих ударах.

Международные организации, работающие в сфере защиты прав человека, должны незамедлительно дать реакцию по поводу всего случившегося. Военное руководство Армении должно ответить за всё содеянное перед военным трибуналом, — цитирует РИА Новости омбудсмена.

Алиева подчеркнула, что Армения использует «запрещённые виды вооружений в нарушение всех норм гуманитарного права». Она усмотрела схожесть двух обстрелов Гянджи — они случились в конце недели, когда мирные люди уже спали. Также она подчеркнула, что город расположен далеко от линии фронта, а значит, Армения нарушила Женевскую конвенцию о защите мирного населения, обстреляв территорию, где нет военных объектов.

Как это должно расцениваться? Только как поддержка террора. Я вообще не представляю, как это можно отрицать, — подытожила Алиева.

Как писал NEWS.ru, спасатели извлекли из-под разрушенных домов в подвергшейся ракетному обстрелу Гяндже 13 тел. Как сообщили в МЧС Азербайджана, на данный момент известно о 52 раненых. В результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.