Омбудсмен Азербайджана Алиева призвала поддержать протесты активистов

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Сабина Алиева

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с акцией протеста азербайджанских активистов, сообщает «Sputnik Азербайджан». По ее словам, незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где дислоцируются российские миротворцы, влечет за собой серьезные экологические последствия, а мониторинг рудников азербайджанскими специалистами не состоялся из-за провокации армянской стороны и бездействия миротворцев.

Баку осуждает попытки российских миротворцев воспрепятствовать мирным акциям азербайджанских активистов, — подчеркнула Алиева.



Она также призвала Армению прекратить действия, вызывающие ухудшение экологической ситуации на территории Азербайджана и разграбление ресурсов страны, и пригласила международные институты и НПО поддержать акцию протеста.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. До этого азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Акция протеста идет уже вторые сутки. Требования собравшихся остаются неизменными: прекратить расхищение природных богатств, а также обеспечить проезд к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли. В МИД Армении ситуацию вокруг Лачинского коридора назвали нарушением трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.

Еще одним требованием протестующих является прибытие на место командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Глава Общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Азербайджана Гамза Юсубова говорила, что у собравшихся к нему есть конкретные вопросы: на прошлой неделе организации было отказано в проведении мониторинга, Волков должен приехать и пообещать, что экологи смогут работать на территории Азербайджана, где проживают армяне.