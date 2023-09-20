Омбудсмен Армении назвала число жертв в Карабахе Омбудсмен Армении: в Карабахе погибли 32 человека

Фото: МО РФ

В ходе боевых действий в Карабахе погибли 32 человека, более 200 получили ранения, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян. По ее словам, которые приводит ТАСС, ранения и смерти наступили в результате ударов из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Она уточнила, что среди погибших двое детей, ранения получили семеро несовершеннолетних.

По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент — 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения — 7 погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей), — заявила она.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

Представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов ранее опроверг информацию об ударах по гражданским объектам. Он показал снятый с беспилотника видеоролик, на котором видно, как ВС Азербайджана навелись на цель, где располагалась боевая точка армянских военных однако, увидев рядом припаркованные гражданские автомобили, отменили удар.