Оксана Марченко с «политическим оружием» в руках преодолевает «чёрные дни»

Супруга украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращения к президентам Украины и Турции. Если от Владимира Зеленского она потребовала в строгом тоне освободить Медведчука, то просьба к Реджепу Тайипу Эрдогану была преисполнена уважительными интонациями. Более того, Марченко одну из фраз произнесла по-турецки, а также обратилась к Эрдогану, надев платок, очевидно, памятуя, что это лидер не только светской республики, но и умеренно-исламистской Партии справедливости и развития. О супруге опального Виктора Медведчука Оксане Марченко — в материале NEWS.ru.

Видеообращения как метод политической борьбы

Ещё несколько лет назад Оксана Марченко была известна на Украине в большей степени как телеведущая и супруга «пророссийского Медведчука». После же введения в феврале 2021 года в отношении супружеской пары санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Марченко объявила на своём YouTube-канале, что берёт «в руки политическое оружие» и вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Именно тогда она начала записывать гневные видеообращения в адрес украинских властей, публикуя их на различных интернет-платформах. Она уличала в неблагодарности Зеленского, вспомнив как в 2003 году трудоустроила всю его студию «Квартал 95» на телеканал «Студия 1 + 1». Хотя, согласно другим источникам , «Квартал 95» в тот год совместно с «1 + 1» и «СТС» (Россия) всего лишь приступил к производству цикла из пяти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года. И с 2004 года «Квартал 95» уже работал на телеканале «Интер», генеральным продюсером которого Зеленский стал в 2010 году.

Оксана Марченко в своих обращениях прочит Зеленскому скорую «политическую гибель», а себя и Медведчука называет «будущим мирной и успешной Украины». В обращение к Зеленскому, записанному 13 апреля, после того как стало известно о задержании Медведчука, его супруга предстала в необычном для своих прежних зрителей имидже, напоминая больше строгую учительницу, чем оппозиционного политика.

Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. <...> Я жду вашего ответа, — заявила Марченко.

В первые сутки после записи обращения ответа, судя по всему, так и не поступило. Как, впрочем, и из Анкары. Но не исключено, что Эрдоган в итоге прислушался к словам Марченко — в четверг на информационных лентах появилось сообщение о предстоящем в ближайшие дни телефонном разговоре президента Турции с главами России и Украины. Возможно, турецкий лидер в беседе с украинским коллегой затронет тему освобождения Медвечука. Полностью игнорировать просьбу «украинки в платке», судя по всему, Эрдоган не станет, поскольку в обращении прозвучали на самом деле проникновенные слова.

Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны Украины и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции: «Хороший друг познается в чёрный день». В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришел этот чёрный день, — сказала Оксана Марченко.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко vk.com/oksana.marchenko_personal

Телевизионная карьера удалась сполна

Оксана Марченко родилась в Киеве 28 апреля 1973 года в семье медтехника (по другим данным, в селе Чабаны Киевской области). Мечтала о медицине, но поступила на исторический факультет Киевского педагогического института имени М.П. Драгоманова. Учёба пришлась на первую половину «лихих 90-х», когда работа учителя уже не была престижна среди молодёжи. Не исключено, что поэтому, ещё будучи студенткой, Марченко добилась работы на телевидении. Ей удалось устроиться ведущей программ сперва на телеканал ЮТАР, затем — на телеканал УТ-1, который в советское время был известен как « Українське телебачення » в составе Гостелерадио СССР. Здесь она вела программы «Стримані вівторки», «Доброго ранку, Україно!» На съемках она познакомилась со своим будущем мужем Юрием Коржом — сыном народного депутата Виталия Коржа и братом генерального директора «Интернет Медиа Групп» Романа. В 1997 году у Юрия и Оксаны родился сын Богдан, и маме пришлось временно оставить работу на ТВ.

Весной 1999 года на церемонии конкурса «Человек года» Марченко познакомилась с Виктором Медведчуком — на тот момент вице-спикером Верховной рады Украины и уже преуспевающим бизнесменом. Между ними возникла симпатия, но при этом они были связаны узами прежних браков. Оба подали на развод и уже вскоре обвенчались в Форосской церкви — в Храме Воскресения Христова на Красной скале в Крыму. Не стоит удивляться, что в 2000-м году Марченко уже основала телевизионную компанию «Омега-ТВ».

Последующие почти два десятилетия были наполнены для Оксаны Марченко творческой работой в эфирах таких крупных украинских телеканалов, как УТ-1, СТБ и «Интер». Она вела развлекательные и социальные шоу, стала инициатором документального цикла «Имена» — серии программ об известных личностях, чьи судьбы пересеклись с историей Украины. С 2007 года — она автор и ведущая «Шоу Оксаны Марченко», которое пыталось оказать помощь женщинам, попавшим в безвыходное положение. Через два года Марченко становится ведущей шоу «У Украины есть таланты», а ещё через год — шоу «Х-фактор». Все эти проекты имели социальную направленность.

Однако события 2014 года на Украине не могли не сказаться на судьбе благополучной семьи политика и журналистки, которые были тесно связаны с Россией. В период Евромайдана за Медведчуком закрепилась слава «человека Януковича». После бегства четвёртого президента Украины был вынужден покинуть страну и Медведчук с семьёй. Если Янукович убежал в Россию, то Медведчук — в нейтральную Швейцарию, но это не избавило его от персональных санкций США за то, что он представляет «угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенности или территориальной целостности Украины».

Ещё накануне побега семьи активисты Евромайдана устроили у дома Медведчука и Марченко акцию протеста с осуждением «пророссийской позиции» супружеской четы. Ещё одна акция протеста, уже против самой Марченко, прошла через два года. Активисты «Правового сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) потребовали от руководства телеканала СТБ уволить Оксану Марченко из-за её кумовства с президентом России Владимиром Путиным. В ноябре 2017 года группа киевлян подожгла баннер с рекламой новой телевизионной программы Марченко «Время строить», который разместили на колоннах стадиона имени Валерия Лобановского. Эти люди восприняли баннер как оскорбление памяти погибших на Евромайдане, поскольку именно около этого стадиона развернулись многие драматические события. К тому же баннер вывесили прямо накануне очередной годовщины Евромайдана.

Как ни дистанцировалась Оксана Марченко в своей телевизионной работе от политики, но она сама часто настигала её в столь резких протестных формах.

Супруга украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука Оксана Марченко vk.com/oksana.marchenko_personal

Бизнесвумен, политик и «паломница»

Супруга Медведчука и телеведущая в 2018 году предстала миру как успешная бизнесвумен. Оказалось, что Оксана Марченко владеет солидными активами нефтяного бизнеса в России.

Авторы журналистского расследования «Схема» (совместная работа признанного российскими властями иноагентом «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший») установили , что Марченко принадлежат доли в нескольких украинских региональных монополистах по поставкам электроэнергии («Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго»), около 17% компании «Днепроспецсталь», 41% Запорожского завода ферросплавов, доля в Одесском перевалочном комплексе, специализирующемся на перевалке нефти и сжиженного газа. Марченко через принадлежат миноритарные доли в телерадиокомпании «1+1», телеканалах «2+2» и «ТЕТ».

В 2020 году Марченко указала в декларации, что владеет почти сотней компаний на Украине, Кипре и Британских Виргинских Островах, в России, Болгарии, Белизе. Многие из них занимаются поставками нефтепродуктов и электроэнергии.

Конечно, Виктор Медведчук не скрывал, что является фактическим хозяином всего этого богатства, тогда как его супруга — владелец почти номинальный. Да и трудно представить, чтобы в 45-летней ведущей телевизионных развлекательных и социальных шоу вдруг проснулся столь масштабный талант предпринимателя в самых доходных углеводородных сферах.

Нападение — лучшая форма защиты. Именно прошлогодние санкций в отношении Медведчука пробудили в его супруге стремление стать политиком, вдобавок ко всем прошлым занятиям. Стало известно, что в середине марта нынешнего года Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал как Виктора Медведчука, так и Оксану Марченко. Более того, суд передал документы Национальному агентству по управлению коррупционными активами Украины на яхту Марченко «Royal Romance», пришвартованную в хорватском порту Риека. 16 марта Хорватия наложила временный запрет на эксплуатацию этой яхты. Хозяйка её, по некоторым данным, смогла заблаговременно уехать в Белоруссию.