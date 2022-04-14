Оксана Марченко с «политическим оружием» в руках преодолевает «чёрные дни»

Супруга украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращения к президентам Украины и Турции. Если от Владимира Зеленского она
Видеообращения как метод политической борьбы
Ещё несколько лет назад Оксана Марченко была известна на Украине в большей степени как телеведущая и супруга «пророссийского Медведчука». После же
Именно тогда она начала записывать гневные видеообращения в адрес украинских властей, публикуя их на различных интернет-платформах. Она уличала в неблагодарности Зеленского, вспомнив как в 2003 году трудоустроила всю его студию «Квартал 95» на телеканал «Студия 1 + 1». Хотя, согласно другим
Оксана Марченко в своих обращениях прочит Зеленскому скорую «политическую гибель», а себя и Медведчука называет «будущим мирной и успешной Украины». В обращение к Зеленскому, записанному 13 апреля, после того как стало известно о задержании Медведчука, его супруга предстала в необычном для своих прежних зрителей имидже, напоминая больше строгую учительницу, чем оппозиционного политика.
Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. <...> Я жду вашего ответа, — заявила Марченко.
В первые сутки после записи обращения ответа, судя по всему, так и не поступило. Как, впрочем, и из Анкары. Но не исключено, что Эрдоган в итоге прислушался к словам Марченко — в четверг на информационных лентах появилось
Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны Украины и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции: «Хороший друг познается в чёрный день». В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришел этот чёрный день, — сказала Оксана Марченко.
Телевизионная карьера удалась сполна
Оксана Марченко родилась в Киеве 28 апреля 1973 года в семье медтехника (по другим данным, в селе Чабаны Киевской области). Мечтала о медицине, но поступила на исторический факультет Киевского педагогического института имени М.П. Драгоманова. Учёба пришлась на первую половину «лихих 90-х», когда работа учителя уже не была престижна среди молодёжи. Не исключено, что поэтому, ещё будучи студенткой, Марченко добилась работы на телевидении. Ей удалось устроиться ведущей программ сперва на телеканал ЮТАР, затем — на телеканал УТ-1, который в советское время был известен как «
Весной 1999 года на церемонии конкурса «Человек года» Марченко познакомилась с Виктором Медведчуком — на тот момент вице-спикером Верховной рады Украины и уже преуспевающим бизнесменом. Между ними возникла симпатия, но при этом они были связаны узами прежних браков. Оба подали на развод и уже вскоре обвенчались в Форосской церкви — в Храме Воскресения Христова на Красной скале в Крыму. Не стоит удивляться, что в 2000-м году Марченко уже основала телевизионную компанию «Омега-ТВ».
Последующие почти два десятилетия были наполнены для Оксаны Марченко творческой работой в эфирах таких крупных украинских телеканалов, как УТ-1, СТБ и «Интер». Она вела развлекательные и социальные шоу, стала инициатором документального цикла «Имена» — серии программ об известных личностях, чьи судьбы пересеклись с историей Украины. С 2007 года — она автор и ведущая «Шоу Оксаны Марченко», которое пыталось оказать помощь женщинам, попавшим в безвыходное положение. Через два года Марченко становится ведущей шоу «У Украины есть таланты», а ещё через год — шоу «Х-фактор». Все эти проекты имели социальную направленность.
Однако события 2014 года на Украине не могли не сказаться на судьбе благополучной семьи политика и журналистки, которые были тесно связаны с Россией. В период Евромайдана за Медведчуком закрепилась слава «человека Януковича». После бегства четвёртого президента Украины был вынужден покинуть страну и Медведчук с семьёй. Если Янукович убежал в Россию, то Медведчук — в нейтральную Швейцарию, но это не избавило его от персональных санкций США за то, что он
Ещё накануне побега семьи активисты Евромайдана устроили у дома Медведчука и Марченко акцию протеста с осуждением «пророссийской позиции» супружеской четы. Ещё одна акция протеста, уже против самой Марченко, прошла через два года. Активисты «Правового сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) потребовали от руководства телеканала СТБ уволить Оксану Марченко из-за её кумовства с президентом России Владимиром Путиным. В ноябре 2017 года группа киевлян подожгла баннер с рекламой новой телевизионной программы Марченко «Время строить», который разместили на колоннах стадиона имени Валерия Лобановского. Эти люди восприняли баннер как оскорбление памяти погибших на Евромайдане, поскольку именно около этого стадиона развернулись многие драматические события. К тому же баннер вывесили прямо накануне очередной годовщины Евромайдана.
Как ни дистанцировалась Оксана Марченко в своей телевизионной работе от политики, но она сама часто настигала её в столь резких протестных формах.
Бизнесвумен, политик и «паломница»
Супруга Медведчука и телеведущая в 2018 году предстала миру как успешная бизнесвумен. Оказалось, что Оксана Марченко владеет солидными активами нефтяного бизнеса в России.
Авторы журналистского расследования «Схема» (совместная работа признанного российскими властями иноагентом «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший»)
В 2020 году Марченко
Конечно, Виктор Медведчук не скрывал, что является фактическим хозяином всего этого богатства, тогда как его супруга — владелец почти номинальный. Да и трудно представить, чтобы в 45-летней ведущей телевизионных развлекательных и социальных шоу вдруг проснулся столь масштабный талант предпринимателя в самых доходных углеводородных сферах.
Нападение — лучшая форма защиты. Именно прошлогодние санкций в отношении Медведчука пробудили в его супруге стремление стать политиком, вдобавок ко всем прошлым занятиям. Стало известно, что в середине марта нынешнего года Лычаковский районный суд города Львова заочно
Через месяц после этого, 13 апреля, тот же львовский суд по представлению Государственного бюро расследований и офиса генерального прокурора Украины арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и Марченко: 26 автомобилей, 32 квартиры, 23 дома, 30 земельных участков, 17 парковочных мест и моторная яхта. Суд также арестовал доли в уставных капиталах в 25 фирмах, бенефициарами которых являются политик или его жена, говорится в сообщении на сайте Госбюро расследований Украины.
Оксана Марченко в прошлом году подготовила цикл