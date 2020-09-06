Около резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

https://static.news.ru/photo/2362ae38-f057-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные распылили перцовый газ около оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протестующие пришли к Дворцу Независимости. Они требуют отставки белорусского лидера. В какой-то момент в воздухе появился едкий запах. Кто применил перцовый газ, пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Ранее десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Начались перебои с Интернетом. Уже сообщалось о стычках с ОМОНом, пострадавших и задержаниях.

Протестные акции начались в Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.