Около президентского дворца в Минске распылили слезоточивый газ

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Возле президентского дворца в Минске, где собрались протестующие, начали распылять слезоточивый газ. Дорогу участникам демонстрации преграждает кардон силовиков.

По данным TUT.BY, предположительно перцовый газ распыляют сотрудники ОМОНа, стоящие в оцеплении. От него режет глаза и горло. Демонстранты на время отходят от силовиков, но вскоре снова приближаются к ним, скандируя: «Фашисты».

Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Уже сообщалось о стычках с ОМОНом, пострадавших и задержаниях.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых, честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.