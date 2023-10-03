Около 60 грузовиков с коньяком из Армении застряли на въезде в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 60 фур с армянским коньяком скопилось на КПП «Верхний Ларс» из-за проверки российскими таможенниками качества ввозимой продукции и производителей, передает «Арменпресс» со ссылкой на таможенного атташе посольства республики в РФ Ваана Акопяна. Часть товара отправляют на экспертизу, которая может длиться от одной недели до месяца.

Контроль над коньяком в России начался давно. С марта-апреля российская таможенная служба начала осуществлять таможенный контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения, в частности поддельные коньяки. Несколько дней назад наблюдение было усилено. Если раньше контроль осуществлялся в отношении конкретных экспортеров или импортеров, то сейчас таможенному контролю подлежит весь коньяк, поступающий из Армении, — сказал Акопян.

Таможенный атташе не считает, что проверки коньячной продукции россиянами являются применением «экономических санкций», так как речь действительно идет о выявлении контрафактных напитков. О существовании проблем с фурами, перевозящими через КПП «Верхний Ларс» другие грузы из Армении в Россию, Акопяну неизвестно. Он добавил, что в настоящее время из республики в РФ ежедневно въезжают в среднем 200 грузовиков с продукцией.

Ранее в Россию из Армении через КПП «Верхний Ларс» попытались провезти четыре тонны контрабандного шведского снюса. Партию конфисковали и отправили на экспертизу. По документации в машине якобы было 22 тонны обжаренного кофе.