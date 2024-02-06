Около 23 тысяч человек вошли в списки избирателей в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка к президентским выборам в Азербайджане

Порядка 23 тысяч человек включены в списки избирателей в Карабахе для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, передает корреспондент NEWS.ru. По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, участие в голосовании примут не только жители региона, но и военнослужащие, находящиеся в Карабахе. Предполагается, что фактическое число проголосовавших будет выше ожидаемого.

Около 23 тысяч избирателей включены в постоянные списки избирателей для голосования на освобожденных территориях. Однако есть достаточно людей, которые получили открепительные удостоверения по месту жительства для того, чтобы проголосовать на освобожденных территориях, — уточнил он.

Оценивая текущую ситуацию в Карабахе, Панахов отметил, что желающих вернуться в регион будет достаточно много. По его мнению, туда приедут около 1 млн человек. Однако перед этим необходимо очистить территорию от мин, чтобы обеспечить безопасность населения, подчеркнул глава ЦИК Азербайджана.

Панахов ранее заявил, что избирательная кампания на возвращенных под контроль Азербайджана территориях Карабаха пройдет хорошо. Он напомнил, что внеочередные выборы главы государства состоятся 7 февраля. В регионе была организована работа 26 избирательных участков.