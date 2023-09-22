Почти 100 протестующих задержали на акции в Ереване Полиция Армении: 98 человек задержали на акции протеста в Ереване

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Армении

Армянская полиция задержала 98 человек на протестной акции в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель ведомства. По его словам, все задержанные были доставлены в полицейские участки для составления протоколов.

По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 98 человек, — заявил собеседник агентства.

Как сообщает «Sputnik Армения», участники акции заблокировали электросамокатами улицу Амиряна возле здания правительства.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября. В этот день Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывали армянского премьера Никола Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, на следующий день удалось договориться о полном прекращении боевых действий.

С утра 22 сентября протестующие в Ереване пытаются прорвать полицейское оцепление возле здания правительства Армении. Несмотря на то, что демонстранты пытались заблокировать входы и выход из здания, премьер-министр страны Никол Пашинян успешно покинул его.

Ранее сообщалось о задержании во время акций сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. По данным «Sputnik Армения», у него диагностировали сотрясение мозга. Он был доставлен в больницу с антиправительственного митинга, который проходит в Ереване. Состояние Левона Кочаряна оценивается как средней степени тяжести.