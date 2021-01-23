Около 100 человек задержали на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/3004bc70-5d95-11eb-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

На несанкционированных акциях протеста в Минске были задержаны около 100 человек. В отношении «наиболее активных лиц» проводится проверка. Об этом заявили в ГУВД Мингорисполкома.

Участников несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны, около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства, — заявили в сообщении Telegram-канала ГУВД.

23 января в белорусской столице проходят «кратковременные несанкционированные акции», в которых участвует «немногочисленное количество человек», заявили в минской милиции. Так, вдоль дорог люди выстраиваются в цепочки. Силовики считают, что такие акции проводятся для последующего фотографирования и выкладывания в различные интернет-источники, чтобы сформировать в обществе масштабность протестного движения.

Локальные акции протеста прошли в микрорайонах Малиновка, Шабаны, Масюковщина, Курасовщина, Лошица, Уручье, Восток. Минская милиция обратилась к гражданам с просьбой не участвовать в несанкционированных акциях и не поддаваться на провокации.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента, которые прошли 9 августа. В них одержал победу Александр Лукашенко. Поддерживающие оппозицию люди вышли на улицы с требованием признать выборы сфальсифицированными. Они считают, что победила Светлана Тихановская, которая набрала 10,12% голосов избирателей.

Александр Лукашенко утвердил штрафы за красно-бело-красные флаги, которые являются протестной символикой. Если граждане вывесят такие флаги на балконах, то будут оштрафованы на 580 белорусских рублей (примерно 16,5 тысячи рублей), организациям грозит штраф в 1740 белорусских рублей (49,5 тысячи).

Как писал NEWS.ru, Белоруссия «не рухнет на колени» в условиях неопределённой ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении. Об этом заявил глава республики.