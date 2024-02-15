«Оккупанты или идиоты»: что за история с оскорблением русских в Узбекистане

Фото: Жалолиддин Усманов/CC BY-SA 4.0 км

Шерзод Кудратходжаев

«Главный журналист» Узбекистана Шерзод Кудратходжаев назвал жителей республики, которые не знают узбекский язык, «идиотами или оккупантами». Посла Узбекистана в связи с ситуацией вызвали в МИД РФ. Что об этом известно?

Почему узбекский журналист оскорбил русскоязычное население республики

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзод Кудратходжаев 15 февраля в интервью YouTube-каналу Alter Ego назвал жителей Узбекистана, живущих на территории страны без знания узбекского языка, «оккупантами или идиотами». Интервью записано на русском языке.

«Нашему языку за 40–60 лет они не научились. Как утверждал Карл Маркс, язык страны, где он живет, не знают два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал. Видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — считает Кудратходжаев.

В своем высказывании он подразумевал жителей РСФСР, БССР и УССР, которые приехали в 1966 году в Узбекскую ССР для помощи в восстановлении инфраструктуры Ташкента после мощного землетрясения. По словам Кудратходжаева, тогда в республику хлынуло большое число заключенных из русскоязычных республик, а затем они остались в УзССР, но не стали учить национальный язык. Он отметил, что после землетрясения в связи с наплывом переселенцев население Ташкента увеличилось в два раза. Приехавшие самостоятельно отстроили себе жилье, отметил он.

Как отреагировали в Москве на слова журналиста Кудратходжаева

В связи с высказываниями Кудратходжаева в МИД России вызвали посла Узбекистана Бортижона Асадова. Министерство выразило протест и оценило его слова как крайне оскорбительные и враждебные, а также выраженные в абсолютно неприемлемой форме.

«Выражено убеждение, что с рассуждениями Ш. Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики», — говорится в заявлении дипведомства.

В МИД выразили уверенность, что любые попытки поссорить россиян и узбеков обречены на провал. В ведомстве рассчитывают на появление в ближайшее время официального комментария с оценкой высказываний Кудратходжаева со стороны узбекского МИД.

Как написали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», Россотрудничество приняло решение приостановить «любые контакты» с Кудратходжаевым на фоне его антироссийских заявлений. Глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил уверенность, что узбекский журналист не обидится, если он и его близкие не смогут учиться, вести бизнес и путешествовать по России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за землетрясение было в Ташкенте

В МИД РФ также вспомнили о событиях 1966 года в столице УзССР. В дипведомстве назвали «живым свидетельством нашей нерушимой дружбы» оказание помощи Узбекистану со стороны союзных республик.

26 апреля 1966 года около 5 утра по местному времени в Ташкенте произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в истории Узбекистана. Магнитуда составила 5,2. Несколько сотен человек пострадали, город оказался в руинах. Были разрушены 236 административных зданий, порядка 700 объектов торговли, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурных учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Кров потерял каждый пятый житель города — около 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн.

В связи с этим российская сторона напомнила о песне «Сияй, Ташкент, звезда Востока».

«В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» — «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои», — отметили в МИД РФ.

Ташкент полностью восстановили за 3,5 года. Республике помогал весь Советский Союз. Власти СССР объявили «народную стройку» — в столицу Узбекистана приехали тысячи рабочих и инженеров. Вместо разрушенных старых одноэтажных глинобитных домов были построены современные многоэтажные дома.

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