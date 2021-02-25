Офис Зеленского сообщил о подготовке его азиатского турне

https://static.news.ru/photo/0170547a-7751-11eb-953c-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время посетить ряд стран Азии. Об этом сообщает администрация главы государства.

Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам — к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса, — заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Зеленский планирует, в частности, побывать в Китае, Южной Корее и Индонезии. Уже подготовлен ряд соглашений, кроме того, существуют перспективные проекты для развития торговли со странами Азиатского региона и привлечений в Украину инвестиций.

Помимо этого, идёт подготовка визита Зеленского в США. Жовква подчеркнул, что контакт с новой американской администрацией уже налажен, недавно украинский лидер провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Планируется также телефонная беседа с главой Белого дома Джо Байденом.

На повестке беседы стоит политическая поддержка Украины со стороны Штатов. Киев ждёт, что США будут более активно участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Донбассе, а также по возвращению Крыма в состав Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд депутатов правящей партии на Украине — «Слуга народа» — внёс в Верховную Раду проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова.