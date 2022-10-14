«Одной крови»: Матвийчук оценил объединенную группировку РФ и Белоруссии Эксперт Матвийчук заявил, что объединенная группировка войск России и Белоруссии — мощная сила

Фото: Министерство обороны РФ

Создаваемая в Белоруссии объединенная войсковая группировка — это мощная сила, которая в первоначальном ее виде постоянно «обкатывалась» на учениях «Запад», таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия уже начала пополнять эту группировку по линии воздушно-космических сил и ракетных войск. Эксперт назвал территорию Белоруссии первым стратегическим районом обороны в случае гипотетической агрессии сил НАТО.

Если не дай Бог, там что-нибудь случится, мы моментально предоставим Белоруссии все виды имеющегося у нас передового вооружения. Так как это первый стратегический район обороны при отражении агрессии со стороны НАТО, — сказал Матвийчук.

Собеседник подчеркнул, что с боевым слаживанием российских и белорусских войск никаких проблем быть не должно.

Если говорить о Белорусском командном составе, то это единственная страна СНГ, в которой каждый офицер прошел, через нашу систему высшего военного образования. Теми более, что мы разговариваем на одном языке, думаем одинаково и дух у нас, тоже одинаковый, мы одной крови, — подытожил он.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности. По его словам, формирование группировки началось и шло на тот момент уже в течение двух дней.

Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности, позднее заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что страна стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает. Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.