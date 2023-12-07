Киргизия обещает соблюдать санкции против России, заявил глава МИД страны Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, которые приводит ТАСС, партнеры из Евросоюза рекомендуют республике избегать нарушений введенных против РФ ограничений и следить за продвижением разных категорий товаров. Тем не менее он добавил, что Россия остается основным партнером Киргизии.
Мы готовы соблюдать санкции, — сказал Кулубаев.
Ранее сообщалось, что страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы, об этом говорится в совместном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита лидеров государств — участниц объединения. Мероприятие прошло 6 декабря в формате видеоконференции.
«Большая семерка» также пообещала продолжать принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих РФ. В заявлении говорится, что G7 преследует «российские сети военных закупок и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые материалы».
Кроме того, страны G7 пообещали ввести запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы. Также «семерка» намерена помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом.