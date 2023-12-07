Одна из стран СНГ пообещала соблюдать санкции против России МИД Киргизии: страна обещает соблюдать санкции против России

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Жээнбек Кулубаев

Киргизия обещает соблюдать санкции против России, заявил глава МИД страны Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, которые приводит ТАСС, партнеры из Евросоюза рекомендуют республике избегать нарушений введенных против РФ ограничений и следить за продвижением разных категорий товаров. Тем не менее он добавил, что Россия остается основным партнером Киргизии.

Мы готовы соблюдать санкции, — сказал Кулубаев.

Ранее сообщалось, что страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы, об этом говорится в совместном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита лидеров государств — участниц объединения. Мероприятие прошло 6 декабря в формате видеоконференции.

«Большая семерка» также пообещала продолжать принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих РФ. В заявлении говорится, что G7 преследует «российские сети военных закупок и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые материалы».

Кроме того, страны G7 пообещали ввести запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы. Также «семерка» намерена помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом.