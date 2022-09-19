ОДКБ вынесла решения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Фото: odkb-csto.org

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОДКБ. Глава группы Анатолий Сидоров доложил министру Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран. Между сторонами, как отметили в пресс-службе ОДКБ, прошел конструктивный обмен мнениями, а также были проработаны предложения по уменьшению напряженности.

Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам. Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности, — сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что ОДКБ не оправдала ожидания Еревана, когда тот призывал к военной и военно-политической помощи. По его словам, азербайджанские военные должны быть выведены с территории Армении в полном объеме.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.