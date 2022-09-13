ОДКБ занялась урегулированием конфликта Азербайджана и Армении

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщила NEWS.ru о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

В связи с обращением Еревана к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Армении Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации, — говорится в сообщении.

В организации заявили о недопустимости применения силы и обратились с призывом использовать дипломатические пути урегулирования конфликта, как это прописано в договорах от 2020 и 2021 годов.

Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — сообщили в пресс-службе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).