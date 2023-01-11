ОДКБ не получала от Еревана уведомления об отмене учений в 2023 году

Фото: odkb-csto.org

Командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении, сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По его словам, в организации понимают, что в нынешней ситуации Армения может не позволить себе полноценное проведение миротворческих учений ОДКБ.

В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком секретариат ОДКБ не получал, — отметили в организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории республики. По его словам, Армения хочет поставить союзнические отношения с ОДКБ на институциональную основу. Но когда организация не говорит, где ее зона ответственности, это создает фундаментальную проблему для Еревана, подчеркнул он.

В ответ на это пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил, что в штабе прорабатывается план проведения совместных учений на территории других стран — членов организации. Он отметил, что армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики.