ОДКБ назвала неприемлемым размещение вооружений по периметру своих границ

Фото: МО Великобритании

Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считают размещение иностранных вооружений по периметру своих границ неприемлемым, сообщается в пресс-релизе организации. В ОДКБ подчеркнули, что речь идет о системах вооружений, создающих угрозу коллективной безопасности организации. Члены объединения намерены продолжить совместную работу, направленную на недопущение дестабилизации в зоне своей ответственности.

Подчеркиваем неприемлемость размещения по ее периметру систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности ОДКБ, — говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Согласно тексту документа, страны ОДКБ также выступают против односторонних принудительных мер как инструмента политического, экономического и финансового давления. В организации считают подобные действия нарушением Устава ООН. Отдельное внимание в декларации также уделяется провокационным действиям у границ государств, входящих в ОДКБ.

Не приемлем провокационные действия у границ государств – членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов, — отмечается в документе.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил о фактическом создании единой системы противовоздушной обороны стран ОДКБ. По его словам, соответствующие двусторонние соглашения заключены с каждым государством, являющимся членом организации.