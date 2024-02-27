Банк в Узбекистане ужесточил обслуживание россиян Узбекский Ipak Yuli Bank пригрозил россиянам ограничениями без указания ПИНФЛ

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Узбекский Ipak Yuli Bank ужесточил обслуживание счетов граждан России, сообщает РБК. Финансовая организация разослала клиентам обращения с просьбой предоставить персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), чтобы они могли полноценно пользоваться картами, иначе на счету введут ограничения.

Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами, — сказано в тексте уведомления.

Как уточнили в клиентской поддержке, это требование основано на инструкции Центрального банка Узбекистана. Распоряжение вступило в силу 9 февраля. В документе указывается, что банки должны открывать депозитные счета для физлиц на основании ПИНФЛ. По информации представителей Ipak Yuli Bank, без предоставления указанных документов клиенты не смогут, в частности, переводить денежные средства на счет.

Ранее сообщалось, что размер страховой ответственности перед вкладчиками КИВИ Банка, у которого ЦБ отозвал лицензию, составляет 4,3 млрд рублей. Возмещение смогут получить порядка 300 физических лиц. Выбор банка-агента для выплаты страхового возмещения был выбран по итогам конкурса ACB.