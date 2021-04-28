Один человек погиб в ходе столкновений на границе Таджикистана и Киргизии

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В ходе столкновений на границе Таджикистана и Киргизии погиб один человек, ещё 16 были ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

На 18:00 часов (15:00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили ещё пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Ещё один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, — заявил представитель пресс-службы ведомства.

Таджикистанские военные заявили о стягивании дополнительных сил на границе с Киргизией, где произошёл конфликт. Источник в Минобороны страны объяснил, что Таджикистан обладает достаточным количеством сил и средств в войсковых частях на севере страны, поэтому в зону конфликта не будут отправлены военные из других районов.

Конфликт начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной», где представители Таджикистана решили установить камеры видеонаблюдения. Произошли столкновения между таджикистанцами и киргизстанцами. На следующий день обстановка обострилась, позже к конфликту присоединились пограничники с обеих сторон. Сообщалось о восьми раненых.